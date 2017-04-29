Игрока "МЮ" дисквалифицировали на три матча за прием в стиле Зидана
29 апреля 2017 г., 14:54
Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллайни на три матча по итогам игры чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (0:0). Бельгиец получил прямую красную карточку за удар головой нападающего "Сити" Серхио Агуэро.
29-летний хавбек также получил письменное предупреждение, но избежал дополнительных санкций за отказ покидать поле после удаления.
Поступок Феллаини вызвал у болельщиков ассоциации с приемом Зинедина Зидана, который боднул Марко Матерацци на матче чемпионата мира по футболу 2006 года между сборными Франции и Италии.