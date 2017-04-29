Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Игрока "МЮ" дисквалифицировали на три матча за прием в стиле Зидана

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Peter Byrne/PA Wire/PA Images

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллайни на три матча по итогам игры чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (0:0). Бельгиец получил прямую красную карточку за удар головой нападающего "Сити" Серхио Агуэро.

29-летний хавбек также получил письменное предупреждение, но избежал дополнительных санкций за отказ покидать поле после удаления.

Поступок Феллаини вызвал у болельщиков ассоциации с приемом Зинедина Зидана, который боднул Марко Матерацци на матче чемпионата мира по футболу 2006 года между сборными Франции и Италии.

Наверх