Игрока "МЮ" дисквалифицировали на три матча за прием в стиле Зидана

29-летний хавбек также получил письменное предупреждение, но избежал дополнительных санкций за отказ покидать поле после удаления.

Поступок Феллаини вызвал у болельщиков ассоциации с приемом Зинедина Зидана, который боднул Марко Матерацци на матче чемпионата мира по футболу 2006 года между сборными Франции и Италии.