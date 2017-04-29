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Фото: французский авианосец «Мистраль» прибыл в Японию для устрашения Северной Кореи

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Reuters/Scanpix

На военно-морскую базу Сасебо в Японии прибыл французский авианосец класса «Мистраль».

В районе острова Гуам с 3 по 22 мая пройдут совместные учения США, Японии, Великобритании и Франции. Вертолетоносец, согласно плану учений, покинет базу Сасебо 5 мая и присоединится к маневрам​​​​​​​.

Учения были анонсированы после очередного ракетного пуска, осуществленного в субботу КНДР. Испытания снова завершились неудачей, Япония заявила протесты Северной Корее.

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