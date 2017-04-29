Фото: французский авианосец «Мистраль» прибыл в Японию для устрашения Северной Кореи

В районе острова Гуам с 3 по 22 мая пройдут совместные учения США, Японии, Великобритании и Франции. Вертолетоносец, согласно плану учений, покинет базу Сасебо 5 мая и присоединится к маневрам​​​​​​​.

Учения были анонсированы после очередного ракетного пуска, осуществленного в субботу КНДР. Испытания снова завершились неудачей, Япония заявила протесты Северной Корее.