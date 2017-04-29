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Из-за сильного ветра компания Linda Line отменила все субботние рейсы

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Toomas Huik

Судоходная компания Linda Line, катамараны которой курсируют между эстонской и финской столицами, отменила все назначенные на субботу, 29 апреля, рейсы.

По сообщению кампании, решение принято в связи с плохими погодными условиями на море, пишет rus.err.ee.

Суда не выходят в море, если скорость ветра составляет более 15 м/сек, а высота волны — более 2-х метров.

Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки при помощи скоростных катамаранов Karolin и Merilin.

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