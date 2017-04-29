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Шторм не помеха: любители рыбы собрались в порту Леппнеэме (фото)

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Rus.Postimees.ee
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Несмотря на бушующий шторм, сегодня в порту Леппнеэме собрались люди, чтобы поучаствовать во всеэстонском дне открытых рыбных портов, пишет Postimees.

Одиннадцать портов приглашали к себе в гости, чтобы познакомить с рыбным промыслом и буднями рыбных портов.

В порту Леппнеэме сегодня гостей приветствовал также министр по делам сельской жизни Тармо Тамм.

В портах были ихтиологи, повара, готовящие рыбные блюда, волонтерская морская спасательная служба, Департамент полиции и погранохраны. Можно было принять участие в мастер-классах, посвященных ремесленной работе, и посетить рыбные кафе.

Из Харьюмаа в дне открытых рыбных портов принимали участие порты Леппнеэме и Тилгу, а из Пярнумаа – порты Япс, Выйсте и Линди. Из Сааремаа – Насва, из Хийумаа – Суурсадам, из Ида-Вирумаа – Тойла, из Ляэнемаа – Виртсу, из Вильяндимаа – Ойу, а из Тартумаа участвовал порт Колькья.

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