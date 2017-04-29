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Mazda подтвердила выпуск вседорожника CX-8

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

Компания Mazda подтвердила выпуск нового вседорожника, который будет называться CX-8. Пока производитель распространил лишь один тизер этого автомобиля, из которого следует, что он получит три ряда сидений и посадочных мест.

По своим габаритным размера новинка будет чуть меньше CX-9. Ее габаритная длина составляет 4900 миллиметров (на 175 миллиметров короче CX-9), ширина — 1840 миллиметров (на 129 миллиметров меньше), а высота — 1730 миллиметров (на 17 миллиметров ниже), пишет motor.ru.

Размер колесной базы останется таким же, как и у CX-9 — 2930 миллиметров.

Новый кроссовер будет предлагаться с 2,2-литровой дизельной «турбочетверкой», работающей в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Также модель станет доступна с бензиновыми моторами, передним и полным приводом.

На данный момент компания Mazda намерена продавать CX-8 только в Японии. Будут ли впоследствии планы пересмотрены, производитель не уточняет.

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