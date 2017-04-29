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Мартин Рейм предрекает Маттиасу Кяйту большой успех в футболе

Sports.ee
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ФОТО: Tairo Lutter

Главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм считает, что 18-летнего полузащитника национальной команды Маттиаса Кяйта ждет большое будущее.

"Кяйт — один из тех игроков, от кого зависит не только будущее, но и настоящее нашей сборной, — сказал Рейм в интервью официальному сайту ФИФА. — Мы надеемся, что он повторит путь Рагнара Клавана. И я рассчитываю, что в ближайшее время у нас появится еще несколько отличных футболистов".

В настоящее время Кяйт выступает за дубль "Фулхэма", а Клаван защищает цвета "Ливерпуля", пишет rus.err.ee.

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