Мартин Рейм предрекает Маттиасу Кяйту большой успех в футболе

"Кяйт — один из тех игроков, от кого зависит не только будущее, но и настоящее нашей сборной, — сказал Рейм в интервью официальному сайту ФИФА. — Мы надеемся, что он повторит путь Рагнара Клавана. И я рассчитываю, что в ближайшее время у нас появится еще несколько отличных футболистов".

В настоящее время Кяйт выступает за дубль "Фулхэма", а Клаван защищает цвета "Ливерпуля", пишет rus.err.ee.