Мартин Рейм предрекает Маттиасу Кяйту большой успех в футболе
29 апреля 2017 г., 16:22
Главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм считает, что 18-летнего полузащитника национальной команды Маттиаса Кяйта ждет большое будущее.
"Кяйт — один из тех игроков, от кого зависит не только будущее, но и настоящее нашей сборной, — сказал Рейм в интервью официальному сайту ФИФА. — Мы надеемся, что он повторит путь Рагнара Клавана. И я рассчитываю, что в ближайшее время у нас появится еще несколько отличных футболистов".
В настоящее время Кяйт выступает за дубль "Фулхэма", а Клаван защищает цвета "Ливерпуля", пишет rus.err.ee.