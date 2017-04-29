Видео: почему разовое обслуживание вертолета авиаотряда обошлось Эстонии в 100 000 евро?

Во вторник до полудня после обслуживания вертолет типа AW139 совершил свой первый тренировочный полет.

Во время обслуживания было обнаружено, что главный и хвостовой роторы вертолета нуждаются в замене. Именно они обошлись в этот раз дороже всего. Какие-то новые поломки, которые не были замечены ранее, не обнаружены. В PPA надеялись, что обслуживание удастся закончить менее, чем за три недели, но раньше завершить проверку и ремонт не удалось.

Обслуживание купленного в 2007 году за 11 миллионов евро вертолета в год без скидки вышло 126 595 евро. Окончательная цена почти на 34 000–47 000 евро будет меньше, поскольку поставщику возвращены компоненты с дефектами и деньги за них будут получены обратно. Также купленные за 33 000 евро инструменты, которые были нужны для замены прокладки главного редуктора, можно использовать и в будущем.

Заранее предсказать, сколько будет стоить обслуживание вертолета невозможно, поскольку могут появиться незапланированные траты. Например, одна лопасть главного ротора стоит 120 000 евро, а их всего пять у вертолета.

Во время ежегодного обслуживания вертолет полностью проверяют, чтобы не упустить ни единой поломки или недочета.

Данные о том, сколько человек осуществляет обслуживание самолета, PPA не разглашает.

Смотрите в видео, что на этот раз было заменено в вертолете и во сколько это обошлось!