Картина дня: на Эстонию обрушился шторм, акции протеста в России и Elisa против отмены платы за роуминг

Эстонию штормит

Синоптики объявили штормовое предупреждение первой степени по всей Эстонии. Читайте далее...

В Раквере бушует снежный шторм

Хотя до мая остался всего день, в Раквере бушует настоящий снежный шторм, который бывает разве только в середине зимы.

Шторм не помеха: любители рыбы собрались в порту Леппнеэме

Несмотря на бушующий шторм, сегодня в порту Леппнеэме собрались люди, чтобы поучаствовать во всеэстонском дне открытых рыбных портов. Читайте далее...

Elisa обратилась в Департамент технадзора: фирма против отмены платы за роуминг

Телекоммуникационная компания Elisa обратилась в Департамент технического надзора (TJA) за разрешением присоединиться к механизму устойчивого развития, что позволило бы мобильному оператору в этом году не подчиняться вступающей 15 июня в силу регуляции "Roam like home". Читайте далее...

На шоссе Пярну - Раквере рейсовый автобус выехал в кювет

Сегодня утром на шоссе Пярну - Раквере рейсовый автобус с российскими номерами вылетел в кювет. В ДТП никто не пострадал. Читайте далее...

КНДР провела новые испытания баллистической ракеты

Северная Корея в субботу утром по местному времени (в ночь с 28 на 29 апреля по Таллинну) провела очередной испытательный запуск баллистической ракеты. По информации, озвученной южнокорейскими военными, ракета стартовала с полигона в провинции Южный Пхенган. Читайте далее...

В Москве началось шествие к администрации президента в рамках акции "Надоел"

В Москве началось шествие к администрации президента в рамках акции "Надоел". На Славянской площади, в начальном пункте марша, собрались десятки участников, журналистов, и большие силы полиции. Читайте далее...