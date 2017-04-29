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Видео: невозмутимый кассир сохранил спокойствие под дулом пистолета грабителя

Rus.Postimees.ee
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Игрушечный пистолет. Иллюстративное фото. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Необычный инцидент с грабителем и кассиром произошел в минувшую среду, 26 апреля, в американской закусочной сети Jimmy Johns в Канзас-Сити.

На кадрах видно, как клиент делает заказ у кассира, а затем достает пистолет из кармана и направляет дуло прямо на голову молодого человека. Невозмутимый кассир открыл кассу, достал оттуда деньги и отдал грабителю, продемонстрировав преступнику пустые ячейки для денег.

Пользователи соцсетей восхитились поведением молодого человека и заявили, что теперь в словаре напротив слова «невозмутимость» будет напечатано его фото.

К слову, грабитель вскоре был задержан, им оказался 54-летний Терри Рейфорд, который ранее не раз сидел в тюрьме за аналогичные преступления.

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