Квартирные товарищества Кохтла-Ярве планируют судиться с государством

Как сообщает в субботу, 29 апреля, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на региональную газету "Северное побережье", если так будет и с апрельскими счетами, то квартирные товарищества намерены уже через суд востребовать задолженность, пишет Rus.Err.

По словам члена правления ассоциации руководителей квартирных товариществ Кохтла-Ярве Елены Мутонен, собственников, которые дарят квартиру государству с большими долгами становится все больше, причем в некоторых случаях долг превышает 1000 евро.

В то же время переданные государству местным самоуправлением Кохтла-Ярве квартиры раньше не являлись для товариществ проблемными, поскольку город всегда вовремя оплачивал счета за них, и долгов там не было.

Как подчеркнула Мутонен, не оплаченные Министерством финансов февральские и мартовские счета за квартиры, переданные в собственность государству, сделали государство таким же должником, каким являются другие собственники.