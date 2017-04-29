Фото: на шоссе Таллинн-Нарва машина вылетела в кювет
29 апреля 2017 г., 17:35
Сегодня днем ехавшая по шоссе Таллинн-Нарва машина вылетела в кювет, сообщает Virumaa Teataja.
Сегодня, 29 апреля, на шоссе Таллинн-Нарва в Аркна из-за погодных условий машина вылетела в кювет.
Условия на дорогах сегодня крайне тяжелые, особенно внимательными необходимо быть водителям, на машинах которых уже летняя резина. Снег и дождь не прекратятся и вечером.
Видимость может быть ограничена, из-за сильных порывов ветра на дороги могут падать деревья или ветки.
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