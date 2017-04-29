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Фото: на шоссе Таллинн-Нарва машина вылетела в кювет

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Aarne Mäe

Сегодня днем ехавшая по шоссе Таллинн-Нарва машина вылетела в кювет, сообщает Virumaa Teataja.

Сегодня, 29 апреля, на шоссе Таллинн-Нарва в Аркна из-за погодных условий машина вылетела в кювет.

Условия на дорогах сегодня крайне тяжелые, особенно внимательными необходимо быть водителям, на машинах которых уже летняя резина. Снег и дождь не прекратятся и вечером.

Видимость может быть ограничена, из-за сильных порывов ветра на дороги могут падать деревья или ветки.

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