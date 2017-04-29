МИД РФ заявил о развертывании «военно-биологической инфраструктуры» США у границ России

Сообщение на сайте МИДа опубликовано в связи с несогласием с позицией США, изложенной в докладе Госдепа о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения. Претензии к США сведены в 11 разделов. В завершение отчета объемом более 31 тысячи знаков МИД РФ указывает: "Подводя итог этого краткого обзора, мы рассчитываем на получение внятных разъяснений по всем представленным нами фактам и вновь призываем США отказаться от неблаговидной практики на фоне собственных серьезных "огрехов" выдвигать необоснованные претензии другим государствам", пишет Newsru.

В первых разделах МИД РФ суммирует претензии по традиционным темам: развертывание ПРО в Европе ("самым неблагоприятным образом сказалось на системе международной безопасности"), несоблюдение договора по ракетам средней и малой дальности ("США продолжают испытания с использованием ракет-мишеней, сходных по характеристикам с баллистическими ракетами") и договора о наступательных ядерных вооружениях и т.п.

Затем МИД пишет о введенных США "под надуманным предлогом" санкциях и усилении НАТО у границ России. А затем в шестой части переходит к блокированию Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Указывается, что США в "решающий момент заблокировали работу по поиску компромиссных решений", а теперь не отвечают на российские озабоченности по поводу соблюдения конвенции.

"Нас не может не беспокоить планомерное развертывание военно-биологической инфраструктуры США по периметру российских границ. Особо тревожит значительное усиление размещенного в Грузии (п.Алексеевка) Управления медицинских исследований сухопутных войск США. Идет реализация аналогичных проектов Пентагона и в других соседних с нами странах", - утверждает МИД.

Кроме того, как указывает российское внешнеполитическое ведомство, "отсутствует ясность в связи с рассылкой спор сибирской язвы, наработанных микробиологическими объектами военного ведомства США". МИД напоминает, что в 2005-15 годах "из лаборатории им. Л.Саломона (Дагуэйский полигон, штат Юта) споры сибирской язвы были разосланы 194 адресатам в 10 странах мира".

Далее МИД указывает на придирки США к России и Сирии в части соблюдения Конвенции о запрещении химического оружия, Венского документа 2011 года, "оккупации" и "аннексии" Крыма, Договора об обычных вооруженных силах в Европе (из пресс-релиза следует, что США не реагировали на призывы России обновить режимы контроля, обходя их с помощью НАТО), Договора по открытому небу. В заключение указывается, что американские банки не пропустили транш российского добровольного взноса на реализацию Программы действий МАГАТЭ по лечению рака, вернув его на счета "Росатома".

"Провозглашая такой подход и устанавливая собственные, "идеальные", как кажется Вашингтону, критерии осуществления того или иного соглашения, США претендуют на монопольное право давать оценку действиям других государств по выполнению договорных обязательств", - утверждает МИД.