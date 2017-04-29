Галерея: самолеты не могут приземлиться в Таллиннском аэропорту

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Прийт Кофф сказал Postimees в 17 часов, что уже несколько часов ни один самолет в Таллинне не приземлился. «Дело не шторме, ветре или снеге, а в том, что облака так низко и видимость ограничена», - объясняет Кофф.

Решение об отказе в посадке принимает не аэропорт. По словам Коффа, Таллинн готов всех принять, но из-за плохой видимости пилоты решают, хотят ли они садится или во избежании опасности должны развернуть самолет. Днем ни один пилот самолетов, направлявшихся в Таллинн, не посчитал посадку безопасной.

Кофф отметил, что часть самолетов коротких рейсов не вылетели в Таллинн и ждут своего времени. Самолеты дальних рейсов, которые вылетели до того, как ухудшились погодные условия, были перенаправлены в другие аэропорты. Например, летевший из Амстердама самолет Nordica отправлен в Тарту, часть отправлена в Ригу и часть в Хельсинки.

Проблем с вылетом из Таллинна нет — плохая видимость не мешает взлету.