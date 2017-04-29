Полиция задержала стрелявшего из стартового пистолета пьяного мужчину

Сегодня, 29 апреля, примерно в 15.30 в Центр тревоги сообщили, что на улице Ваксали в Тарту один мужчина из окна четвертого этажа сделал выстрел в воздуха из похожего на оружие предмета. Полиция нашла под окнами тот самый предмет, который оказался стартовым пистолетом.

В квартире были четыре пьяных мужчины, которые доставили в полицейский участок. По предварительным данным, мужчины употребляли вместе алкоголь, когда 1975 года рождения мужчина схватил стартовый пистолет и пока по неизвестным причинам один раз выстрелил в воздух из окна.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Кюнтер Педоск сказал, стартовый пистолет — это не оружие и его наличие у взрослого человека является законным. «Однако следует учитывать, где и как его применять, что могут чувствовать люди вокруг, которые не знают, что это не огнестрельное оружие», - объясняет Педоск.

Нарушение общественного порядка полиция будет расследовать в рамках производства о проступке.