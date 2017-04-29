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Полиция задержала стрелявшего из стартового пистолета пьяного мужчину

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Сегодня в полицию поступило сообщение, что из окна одной квартиры в Тарту мужчина из похожего на оружие предмета стреляет в воздух. Полицейские выяснили, что речь шла о стартовом пистолете и никто не пострадал.

Сегодня, 29 апреля, примерно в 15.30 в Центр тревоги сообщили, что на улице Ваксали в Тарту один мужчина из окна четвертого этажа сделал выстрел в воздуха из похожего на оружие предмета. Полиция нашла под окнами тот самый предмет, который оказался стартовым пистолетом.

В квартире были четыре пьяных мужчины, которые доставили в полицейский участок. По предварительным данным, мужчины употребляли вместе алкоголь, когда 1975 года рождения мужчина схватил стартовый пистолет и пока по неизвестным причинам один раз выстрелил в воздух из окна.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Кюнтер Педоск сказал, стартовый пистолет — это не оружие и его наличие у взрослого человека является законным. «Однако следует учитывать, где и как его применять, что могут чувствовать люди вокруг, которые не знают, что это не огнестрельное оружие», - объясняет Педоск.

Нарушение общественного порядка полиция будет расследовать в рамках производства о проступке.

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