В Эстонии шторм оставил без электричества более 5000 домов

Председатель центра управления Elektrilevi Айвар Сыыру сказал, что ветер, скорость которого достигает 25 м/с, обрушил на линии деревья на северном побережье. В других районах Эстонии проблем не возникло.

Работники Elektrilevi уже занимаются устранением неполадок, но нахождение мест разрывов и их починка требует времени. Сыыру говорит, что они делают все возможное, но, видимо, часть клиентов останется без электричества до завтрашнего вечера.

Elektrilevi напоминает, что необходимо избегать контакта с оборванными линиями электропередач. Земля вокруг упавшего провода может быть под напряжением и нести опасность для жизни даже в радиусе 10 метров. Об опасных ситуациях следует сообщает Elektrilevi по телефону 1343.