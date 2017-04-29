Видео: на больного раком пассажира самолета надели наручники

По данным издания, инцидент произошел 26 апреля во время перелета из Лондона в столицу Ямайки Кингстон. Спустя примерно час после взлета 65-летний Кваме Банту почувствовал головокружение, а его ноги стали опухать.

Мужчина попытался пересесть в бизнес-класс, где его ногам было бы более комфортно из-за более просторных пассажирских мест. Однако к Банту подошли несколько стюардов, которые связали его по рукам и ногам ремнями, а также надели наручники. Затем его усадили на прежнее место. Кроме того, путешественнику отказали в просьбе сходить в туалет.

Лайнер совершил незапланированную посадку на португальском острове Терсейра в Атлантическом океане, Банту передали местным властям. Вместе с мужчиной с рейса сняли его попутчицу Джой Стоуни, которая попыталась заступиться за него. Сообщается, что полиция на Терсейре опросила их, но задерживать не стала. В настоящее время они находятся на португальском острове.

После вынужденной посадки лайнер вернулся в Лондон. Представители British Airways подтвердили факт инцидента. По версии авиакомпании, Банту без разрешения пересел на место в бизнес-классе, отказался возвращаться на свое сиденье и оскорбил служащих перевозчика.