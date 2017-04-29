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Фото читателя: в Таллинне ветер снес автобусную остановку

Rus.Postimees.ee
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Остановка "Палласте" сегодня днем оказалась перевернута. | ФОТО: Фото читателя
ФОТО: Фото читателя
ФОТО: Фото читателя

Читатель портала Rus.Postimees прислал фотографии перевернутой автобусной остановки на улице Палласти в Ласнамяэ.

Читатель сообщил, что днем в Ласнамяэ остановка "Палласти" оказалось перевернута. Видимо, причиной стал штормовой ветер.

Спасатели призывают людей быть осторожными, поскольку шторм провоцирует падение деревьев. Также в Эстонии сегодня вновь выпал снег, поэтому водителям, особенное которые передвигаются на машинах с летней резиной, следует быть внимательными и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями.

Спасатели убирают рухнувшие деревья в Таллинне.

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