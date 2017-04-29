Фото читателя: в Таллинне ветер снес автобусную остановку

Читатель сообщил, что днем в Ласнамяэ остановка "Палласти" оказалось перевернута. Видимо, причиной стал штормовой ветер.

Спасатели призывают людей быть осторожными, поскольку шторм провоцирует падение деревьев. Также в Эстонии сегодня вновь выпал снег, поэтому водителям, особенное которые передвигаются на машинах с летней резиной, следует быть внимательными и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями.