Фото читателя: в Таллинне ветер снес автобусную остановку
29 апреля 2017 г., 20:14
Читатель портала Rus.Postimees прислал фотографии перевернутой автобусной остановки на улице Палласти в Ласнамяэ.
Читатель сообщил, что днем в Ласнамяэ остановка "Палласти" оказалось перевернута. Видимо, причиной стал штормовой ветер.
Спасатели призывают людей быть осторожными, поскольку шторм провоцирует падение деревьев. Также в Эстонии сегодня вновь выпал снег, поэтому водителям, особенное которые передвигаются на машинах с летней резиной, следует быть внимательными и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями.
Спасатели убирают рухнувшие деревья в Таллинне.