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Поезда Elron станут ездить быстрее

Rus.Postimees.ee
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Современная электричка - поезд Elron. | ФОТО: Scanpix

Поезда государственной компании Elron на линиях Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва в будущем смогут разгоняться до 135 километров в час.

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, такую цель поставило перед собой правительство страны, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Максимальная скорость доставленных в Эстонию в 2013 году поездов Elron составляет 160 км в час, но сегодняшнее состояние железной дороги в стране не позволяет им ездить быстрее, чем 120 километров в час.

Для того, чтобы увеличить максимальную скорость движения до 135 километров в час в развитие железной дороги необходимо инвестировать около 22-х миллионов евро.

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