Поезда Elron станут ездить быстрее

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, такую цель поставило перед собой правительство страны, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Максимальная скорость доставленных в Эстонию в 2013 году поездов Elron составляет 160 км в час, но сегодняшнее состояние железной дороги в стране не позволяет им ездить быстрее, чем 120 километров в час.

Для того, чтобы увеличить максимальную скорость движения до 135 километров в час в развитие железной дороги необходимо инвестировать около 22-х миллионов евро.