Поезда Elron станут ездить быстрее
29 апреля 2017 г., 20:31
Поезда государственной компании Elron на линиях Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва в будущем смогут разгоняться до 135 километров в час.
По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, такую цель поставило перед собой правительство страны, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Максимальная скорость доставленных в Эстонию в 2013 году поездов Elron составляет 160 км в час, но сегодняшнее состояние железной дороги в стране не позволяет им ездить быстрее, чем 120 километров в час.
Для того, чтобы увеличить максимальную скорость движения до 135 километров в час в развитие железной дороги необходимо инвестировать около 22-х миллионов евро.