Галерея: снесли легендарный клуб «Таллинн», на его месте построят бизнес-центр
29 апреля 2017 г., 21:28
В Тарту снесли здание бывшего клуба «Таллинн». Скоро на этом месте появится новый бизнес-центр.
Еще пару лет назад возле студенческого общежития по адресу Нарвское шоссе, 27а в Тарту работал клуб «Таллинн». Бывший хозяин решил закрыть его летом 2015 года, поскольку с каждым годом развлекательное учреждение посещало все меньше людей. Поскольку здание в плохом состоянии, новый владелец решил весной этого года его снести, пишет Tartu Postimees.
Вместо снесенного клуба на этом месте будет построен современный бизнес-центр.