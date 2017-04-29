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Галерея: снесли легендарный клуб «Таллинн», на его месте построят бизнес-центр

Rus.Postimees.ee
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В Тарту снесли здание бывшего клуба «Таллинн». Скоро на этом месте появится новый бизнес-центр.

Еще пару лет назад возле студенческого общежития по адресу Нарвское шоссе, 27а в Тарту работал клуб «Таллинн». Бывший хозяин решил закрыть его летом 2015 года, поскольку с каждым годом развлекательное учреждение посещало все меньше людей. Поскольку здание в плохом состоянии, новый владелец решил весной этого года его снести, пишет Tartu Postimees.

Вместо снесенного клуба на этом месте будет построен современный бизнес-центр.

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