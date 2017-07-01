Смотрите, как выглядит особняк основателя канала Discovery стоимостью 149 миллионов долларов

Гигантское поместье площадью 2800 гектаров находится сразу в двух штатах США: часть в Колорадо, а часть - в Юте.

Помимо главного дома площадью более 2000 квадратных метров имение состоит из огромных открытых вольеров для лошадей и бизонов, небольшого аэродрома с летным полем, посадочной площадки для вертолетов и собственной обсерватории.

Фото: LIV Sotheby's International Realty

До ранчо добраться сложновато. Это можно сделать на вертолете, либо, если нет личного самолета, долететь на самолете авиакомпаний до ближайшего аэропорта, а оттуда за 55 минут доехать на автомобиле.

Фото: LIV Sotheby's International Realty

В четырехэтажном доме, естественно, есть лифт, а не только лестницы.

Фото: LIV Sotheby's International Realty

Фото: LIV Sotheby's International Realty

В здании восемь спален и восемь ванных комнат. Кроме других необходимых для роскошной жизни помещений в особняке есть: домашний кинотеатр, биллиардная т большой бассейн.

Фото: LIV Sotheby's International Realty

Фото: LIV Sotheby's International Realty

Фото: LIV Sotheby's International Realty

Хендрикс купил ранчо в 1995 году. А так как поблизости нет ни дорог, ни других строений, спустя три года бизнесмен увеличил свои владения, купив соседние участки земли.

Фото: LIV Sotheby's International Realty

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