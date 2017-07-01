Смотрите, как выглядит особняк основателя канала Discovery стоимостью 149 миллионов долларов

Основатель телевизионного канала Discovery Джон Хендрикс выставил свой дом на продажу за 149 миллионов долларов! Что же это за чудо такое? Портал Kodu предлагает взглянуть на фотографии.
Гигантское поместье площадью 2800 гектаров находится сразу в двух штатах США: часть в Колорадо, а часть - в Юте.
Помимо главного дома площадью более 2000 квадратных метров имение состоит из огромных открытых вольеров для лошадей и бизонов, небольшого аэродрома с летным полем, посадочной площадки для вертолетов и собственной обсерватории.
Фото: LIV Sotheby's International Realty
До ранчо добраться сложновато. Это можно сделать на вертолете, либо, если нет личного самолета, долететь на самолете авиакомпаний до ближайшего аэропорта, а оттуда за 55 минут доехать на автомобиле.
Фото: LIV Sotheby's International Realty
В четырехэтажном доме, естественно, есть лифт, а не только лестницы.
Фото: LIV Sotheby's International Realty
Фото: LIV Sotheby's International Realty
В здании восемь спален и восемь ванных комнат. Кроме других необходимых для роскошной жизни помещений в особняке есть: домашний кинотеатр, биллиардная т большой бассейн.
Фото: LIV Sotheby's International Realty
Фото: LIV Sotheby's International Realty
Фото: LIV Sotheby's International Realty
Хендрикс купил ранчо в 1995 году. А так как поблизости нет ни дорог, ни других строений, спустя три года бизнесмен увеличил свои владения, купив соседние участки земли.
Фото: LIV Sotheby's International Realty
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