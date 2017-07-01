Фото: на берегу моря на окраине Таллинна вырастут новые жилые дома
1 июля 2017 г., 12:05
Рядом с новым яхтенным портом в Какумяэ появятся дома с особенным комфортом и даже роскошью. Редко кому раньше удавалось жить так близко к морю в многоквартирном дом, пишет Kodu.
Новый проект предлагает шикарные условия для жизни: кроме своего променада и пляжа тут будет не только площадка для выгула собак, но и отдельная зона для купания домашних животных!
Фото: KV.EE
Из окон будут открываться виды на Старый город, море и яхтенный порт, а в квартирах - много умных автоматических решений и натуральных отделочных материалов.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Высота потолков в квартирах - три метра. В каждой квартире будет сауна, а в квартирах первого и третьего этажа - террасы.
Больше информации на странице KV.ee.