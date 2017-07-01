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Фото: на берегу моря на окраине Таллинна вырастут новые жилые дома

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KV.EE

Рядом с новым яхтенным портом в Какумяэ появятся дома с особенным комфортом и даже роскошью. Редко кому раньше удавалось жить так близко к морю в многоквартирном дом, пишет Kodu.

Новый проект предлагает шикарные условия для жизни: кроме своего променада и пляжа тут будет не только площадка для выгула собак, но и отдельная зона для купания домашних животных!

Фото: KV.EE

Из окон будут открываться виды на Старый город, море и яхтенный порт, а в квартирах - много умных автоматических решений и натуральных отделочных материалов.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Высота потолков в квартирах - три метра. В каждой квартире будет сауна, а в квартирах первого и третьего этажа - террасы.

Больше информации на странице KV.ee.

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