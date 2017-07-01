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Галерея: Мила Кунис и Эштон Катчер приобрели удивительно скромную дачу

Rus.Postimees.ee
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Не все звезды пускают пыль в глаза: летний дом, который купили Мила Кунис и Эштон Катчер, конечно, не совсем незаметный, но и не поражает своей безумной роскошью, пишет Kodu.

Находящийся в известном курортном месте Санта-Барбара дом обошелся звездной паре в 10 миллионов долларов, так что дешевым это приобретение не назовешь. Не лишним будет уточнить, что в данном районе Калифорнии цену недвижимости определяет именно место расположения.

Фото: VidaPress

Недалеко от двухэтажного дома находится гостевой домик. Площадь обоих домов - 280 квадратных метров. Шести спален с шестью ванными вполне достаточно для Милы, Эштона, их двух детей и приехавших в гости друзей-родственников.

Фото: VidaPress

В соседях у звездной пары актриса Натали Портман и режиссер Джордж Лукас.

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