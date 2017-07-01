Пять признаков того, что вы готовы к покупке недвижимости

1. Вас не пугают новые обязанности

Давайте посмотрим правде в глаза: у квартиросъемщика по сравнению с собственником жизнь гораздо легче, пишет Domino. Если что-то сломается, наниматель звонит хозяину, и тот обязан устранить проблему. Если же вы владелец дома, вам приходится нести ответственность за окна, трубы, проводку и все остальное.

Это значит: если сломается холодильник, вам придется покупать новый за свои деньги. Кроме того, вы должны быть в состоянии действовать, когда вдруг лопнет водопроводная труба.

2. У вас достаточно денег

Если вы считаете, что уже накопили достаточно денег, чтобы купить недвижимость, вы должны собрать еще немного. Кроме собственно покупки жилья вам предстоит покупка мебели и всякой утвари, придется потратиться на переезд, а если вы пользовались услугами бюро недвижимости, то следует заплатить и маклеру.

Для того, чтобы переезд в новый дом произошел быстро и безболезненно, отложите сумму в размере десяти процентов от стоимости жилья.

3. Вы готовы в течение длительного времени жить на одном месте

Если вы покупаете новое жилье, приготовьтесь жить в нем долго. Покупка и продажа недвижимости, как правило, трудоемкий и достаточно длительный процесс, который сопровождается значительными затратами. Рекомендуется покупать дом или квартиру, как минимум, на пять лет. Если вы не можете выбрать подходящий район или не уверены в стабильности своей работы, поживите пока в съемной квартире.

4. Ваши желания дожны совпасть с возможностями

Выбирая квартиру или дом, вы обнаружили, что дом мечты стоит гораздо больше, чем то, что вы действительно можете себе позволить. Вы станете в будущем гораздо счастливее, если подкопите еще денег, а не купите дешевую квартиру только для того, чтобы стать собственником.

5. Вы не думаете о покупке жилья как об инвестиции

Если вы планируете купить недвижимость, чтобы затем продать ее по более высокой цене, успех вам не гарантирован. Чтобы заниматься инвестициями в недвижимость, нужно знать определенные приемы и иметь определенные навыки.