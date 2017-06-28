Потери IRL: кандидат в премьеры, пять окружных первых номеров и четверть голосов на выборах

На прошлых выборах в Рийгикогу в марте 2015 года IRL выступила со своим списком, в который вошли 125 кандидатов. По разным причинам из партии вышли 14,4% из них, т.е. 18 человек, которые в сумме принесли IRL более 20 000, т.е. 26% всех голосов. IRL поддержали на тех выборах 78 697 человек.

Больше всего голосов принес кандидат в премьер-министры от IRL и первый номер по Харью- и Рапламаа Юхан Партс, набравший 4208 голосов и получивший окружной мандат. В начале года он стал представителем Эстонии в Европейской счетной палате, где останется до конца 2022 года.

В качестве главы кабинета Партса в начале лета приступил к работе бывший первый номер партии по Хааберсти, Пыхья-Таллинну и Кристийне Кен-Марти Вахер, собравший 2313 голосов и также получивший окружной мандат. Хотя оба они до сих пор входят в IRL, они отдалились и от партии, и от эстонской политики и, вероятно, не будут баллотироваться на следующих выборах.

В разное время из IRL вышли еще три первых номера в округах: собравший в Тарту 2267 голосов и входящий теперь в парламент в качестве беспартийного Маргус Цахкна, получивший в Йыгева- и Тартумаа 1405 голосов и компенсационный мандат нынешний ректор ТТУ Яак Аавиксоо и получивший 761 голос в Ида-Вирумаа, но не попавший в Рийгикогу журналист Анвар Самост. Вышедший во вторник вместе с Цахкна из IRL член Рийгикогу Марко Михкельсон набрал в округе Харью- и Рапламаа 2842 голоса и получил окружной мандат.

Из баллотировавшихся в Таллинне партию покинули нынешняя уполномоченная по равноправию Лийза Пакоста, ставший прошлой осенью директором канцелярии Тийт Рийсало и вышедший в начале прошлого года из партии и вступивший в Центристскую партию Максим Рогальский. Пакоста принесла партии в округе Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне 1808, Рийсало – 229 и Рогальский там же – 278 голосов.

Из IRL также вышли бывший член Рийгикогу Эрки Нооль, набравший в Кесклинне, Ласнамяэ и Пирита 1020 голосов, и набравшая там же 62 голоса Реэт Трей, которая в середине июня этого года вступила в Центристскую партию. Баллотировавшаяся в избирательном округе Хийу-, Ляэне- и Сааремаа и вышедшая из партии в апреле этого года Мерле Мяэсалу принесла IRL 289 голосов.

Наибольшие потери IRL понесла в избирательном округе Йыгева- и Тартумаа, где из десяти баллотировавшихся на прошлых выборах сейчас осталось шестеро. Помимо Аавиксоо, с 2015 года в партию больше не входит Тойво Пеэтс, получивший на выборах 269 голосов, и священник Йоэль Лухаметс, набравший 413 голосов. Собравший в том же округе 794 голоса экономист Адрес Аррак умер в мае этого года.

Из IRL также вышла долгое время занимавшая пост спикера парламента Эне Эргма, собравшая в Тарту 798 голосов, бывший выруский уездный старейшина Юло Тулик, набравший в избирательном округе Выру-, Валга- и Пыльвамаа 490 голосов, и преподаватель Марек Мекк, набравший там же 208 голосов.