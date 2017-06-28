Фото: пять эстонских хуторов с нетерпением ждут новых владельцев

1. Реновированный хутор на Сааремаа, 65 000 евро

Фото: KV.EE

К скрупулезно реновированному дому прилагаются сауна с летней комнатой и амбар. В доме есть вода, а мыться, конечно же, следует в бане!

2. Аутентичный хутор на Хийумаа, 65 000 евро

Фото: KV.EE

Дата рождения этого хутора - 1929 год. Дом частично реновирован, а на участке много разных хозяйственных построек.

3. Хутор на берегу Чудского озера в Тартумаа, 55 000 евро

Фото: KV.EE

Реновированный хуторской комплекс находится на самом берегу Чудского озера. Дом в таком хорошем состоянии, что подходит как для летнего, так и для круглогодичного проживания.

4. Настоящий сетуский хутор в Пыльвамаа, 26 900 евро

Фото: KV.EE

Аутентичный хутор 1942 года постройки ищет нового хозяина. В доме - оригинальная старая печь с теплой лежанкой, высокие потолки и двойная дверь.

5. Первозданный хутор в Пярнумаа, 24 000 евро

Фото: KV.EE

Жилая рига эстонского времени построена в 1924 году. Дом стоит в плодоносящем яблоневом саду.