Фото: пять эстонских хуторов с нетерпением ждут новых владельцев

Старый добрый эстонский хутор... Любителей такой недвижимости наверняка заинтересует подборка, сделанная порталом Kodu: посмотрим, что удалось обнаружить на KV.EE.
1. Реновированный хутор на Сааремаа, 65 000 евро
Фото: KV.EE
К скрупулезно реновированному дому прилагаются сауна с летней комнатой и амбар. В доме есть вода, а мыться, конечно же, следует в бане!
2. Аутентичный хутор на Хийумаа, 65 000 евро
Фото: KV.EE
Дата рождения этого хутора - 1929 год. Дом частично реновирован, а на участке много разных хозяйственных построек.
3. Хутор на берегу Чудского озера в Тартумаа, 55 000 евро
Фото: KV.EE
Реновированный хуторской комплекс находится на самом берегу Чудского озера. Дом в таком хорошем состоянии, что подходит как для летнего, так и для круглогодичного проживания.
4. Настоящий сетуский хутор в Пыльвамаа, 26 900 евро
Фото: KV.EE
Аутентичный хутор 1942 года постройки ищет нового хозяина. В доме - оригинальная старая печь с теплой лежанкой, высокие потолки и двойная дверь.
5. Первозданный хутор в Пярнумаа, 24 000 евро
Фото: KV.EE
Жилая рига эстонского времени построена в 1924 году. Дом стоит в плодоносящем яблоневом саду.