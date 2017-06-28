Картина дня: вирус Petya в Эстонии, Центристская партия на грани распада и рекордная сумма на лечение двухмесячного Арсения

Вирус-вымогатель добрался до Эстонии

Новый вирус-вымогатель, который начал распространяться во вторник по всему миру, добрался и до Эстонии. Строительный магазин Ehituse ABC из-за атаки закрыл все свои магазины. Читать далее...

Террор изменил планы путешествий жителей Эстонии

Распространенная мысль о том, что нельзя позволять террористам нарушать наш привычный уклад жизни, по крайней мере в Эстонии не прижилась. Каждый шестой житель страны признает, что избегает посещать те страны Европы, в которых недавно произошли террористическое акты. Читать далее...

Грязные российские деньги в Эстонии

Бюро данных, касающихся отмывания денег, выясняет происхождение сотен миллионов евро, поступивших из России на счет эстонских предприятий. Читать далее...

Центристская партия мучительно пытается не развалиться

Сегодня в 12 часов в гостинице “Три сестры” состоялась пресс-конференция депутата Европарламента Яны Тоом, на которой ожидалось громкое политическое заявление. Этого, однако, не произошло. Читать далее...

Ольга Иванова: центристы видят во мне только врага

«Разногласия в партии зашли слишком далеко, - отметила в интервью Rus.Postimees депутат Рийгикогу, член правления Центристской партии Ольга Иванова. – Центристы видят во мне только врага, мои перспективы в партии весьма туманны».

Главный реформист: Яна Тоом поставила Ратасу ультиматум - Россия или НАТО!

Именно так трактует сегодняшнюю примирительную пресс-конференцию центристов глава Партии реформ Ханно Певкур. Читайте далее...

Кальюлайд: почему мы вообще должны думать об этих избирательных списках?

Раймонд Кальюлайд прокомментировал происходящие разногласия в Центристской партии. По его мнению, заниматься бесконечными вопросами о том, кто в каком списке будет выдвигать свою кандидатуру - просто глупо.

В Эстонии появились новые смартфоны

С сегодняшнего дня Tele2, первый среди отечественных операторов, начинает продажу продукции известного китайского производителя смартфонов Xiaomi, которая славится своими великолепными техническими характеристиками. Читать далее...

На границе задержаны восемь вьетнамцев-нелегалов

Сегодня ночью в Пылвамаа пограничники задержали восемь незаконно пересекавших границу вьетнамцев. Читать далее...

Рекордная сумма на лечение двухмесячного мальчика

21 июня Детский фонд Клиники Тартуского университета опубликовал призыв к жителям Эстонии с просьбой помочь двухмесячному Арсению, страдающему тяжелой иммунной недостаточностью. Арсений нуждался в быстром лечении в Англии. За шесть дней на его лечение была пожертвована рекордная сумма. Читать далее...

Любителей пива ждут трудные времена

В июле ставка акциза на пиво поднимется по сравнению с текущей на 70 процентов до 15,52 цента за процент содержания алкоголя в литре. Читать далее...

ЕС продлил санкции против России

Евросоюз в очередной раз продлил действие экономических секторальных санкций против России, соответствующее заявление Европейского Союза опубликовано в среду, 28 июня. Читать далее...

Продавцы недвижимости обманывают покупателей

Если вы ищите себе дом или квартиру на порталах недвижимости, не давайте продавцам себя одурачить! Портал Kodu дает полезные советы, к которым стоит прислушаться. Читать далее...

Житель Пирита обеспокоен: любимый пляж превратили в площадку для выгула собак

Таллиннская Муниципальная полиция получила письмо от живущего в Пирита Сергея, по словам которого, любимейший и популярнейший в столице пляж стал грязным и опасным местом. Читайте далее...

У наркоторговца конфисковали имущество на четверть миллиона евро

Сегодня Харьюский уездный суд приговорил 35-летнего Артура к пяти годам тюремного заключения. Государственная прокуратура обвинила его в обороте 37 килограммов марихуаны и более чем 30 граммов так называемой синтетической конопли. Читайте далее...

В Таллинне столкнулись две легковые машины и грузовик, двух детей доставили в больницу

Сегодня в Таллинне на улице Туукри произошло ДТП с участием грузового автомобиля и двух легковушек. Читайте далее...

В Таллинне произошел пожар в многоквартирном доме: одного человека доставили в больницу

Департамент спасательной службы сообщил, что сегодня в Таллинне по адресу Ыйсмяэ-теэ, 73 произошел пожар в многоквартирном доме. Читайте далее...