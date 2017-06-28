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Галерея: новый четвероногий сотрудник Пыхьяской префектуры будет ловить наркопреступников

Rus.Postimees.ee
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Самому юному служащему Пыхьяской префектуры 1 июля исполнится три месяца. Щенок спрингер-спаниеля Черри прибыла вместе со своим братом Шаком в Эстонию из Швеции в конце мая, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Черри, которая будет специализироваться на поиске наркотических средств, учится под руководством кинолога Риммы Соосаар. «Черри очень любопытная и смелая, всем интересуется, не боится высоты, что очень важно для будущей наркособаки, ведь нашим служебным собакам приходится искать запрещенные вещества в разных условиях и помещениях, на кораблях, в квартирах, в лесу, в складских помещениях», – рассказала Римма Соосаар.

На этой неделе Черри впервые побывала в пассажирском порту, где ей тоже в будущем придется работать, с интересом и в хорошем настроении искала спрятанные кинологом вкусности и познакомилась с четвероногой коллегой из Налогово-таможенного департамента.

В Департаменте полиции и погранохраны служит сейчас 76 собак, из них больше всего немецких и бельгийских овчарок.

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