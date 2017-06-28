КНДР призвала казнить бывшего президента Южной Кореи

«Выяснилось, что Пак Кын Хе из Южной Кореи продвигала операцию по «устранению северокорейского руководства» в сговоре с разведывательной службой во время ее [президентского] срока», — говорится в сообщении.

Не раскрывая источники информации, ЦТАК утверждает, что в 2015 году «террористическая группа» из Южной Кореи, попавшая на территорию КНДР с помощью ЦРУ, собиралась применить биохимическое оружие против высшего руководства страны, пишет gazeta.ru.

Кроме того, сообщается, что южнокорейские агенты якобы планировали таким образом устроить смерть Ким Чен Ына, чтобы она была похожа на несчастный случай.