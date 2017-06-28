Налоговый департамент отправил несколько тысяч ошибочных уведомлений

В первой половине среды люди получили электронные письмо о том, что в отношении них принято решение о возврате налога низкооплачиваемым работникам. Также многие получили СМС с уведомлением, что им выдан документ, с которым можно ознакомиться в электронной среде Налогово-таможенного департамента.

В действительности же всем лицам, соответствующим требованиям, возврат налога низкооплачиваемым работникам уже был осуществлен. Ошибка в системе оповещения была устранена около 13.30.

Налогово-таможенный департамент приносит извинения клиентам, получившим ошибочные уведомления.