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Налоговый департамент отправил несколько тысяч ошибочных уведомлений

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Rus.Postimees.ee
BNS
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Письмо. | ФОТО: Scanpix

Налогово-таможенный департамент из-за сбоя в системе оповещения в течение сегодняшнего дня отправил 3200 ошибочных уведомлений, сообщает Majandus24.

В первой половине среды люди получили электронные письмо о том, что в отношении них принято решение о возврате налога низкооплачиваемым работникам. Также многие получили СМС с уведомлением, что им выдан документ, с которым можно ознакомиться в электронной среде Налогово-таможенного департамента.

В действительности же всем лицам, соответствующим требованиям, возврат налога низкооплачиваемым работникам уже был осуществлен. Ошибка в системе оповещения была устранена около 13.30.

Налогово-таможенный департамент приносит извинения клиентам, получившим ошибочные уведомления.

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