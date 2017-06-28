Ольга Иванова: центристы видят во мне только врага

Она уточнила, что переговоры о создании отдельного списка и встречи с руководством партии ведутся параллельно уже многие недели: «Надо подчеркнуть, что речь не идет о том, что кому-то хочется повыше зарплату или потеплее местечко. Вопрос не в том, что Эдгар Сависаар обиделся и решил хлопнуть дверью. Проблема – в идеологических разногласиях и изменении политического курса Центристской партии. Это ощущают не только «три сестры», но и люди в регионах».

– Создание отдельного союза неминуемо?

– Все предпосылки для его создания остаются. Ключевым моментом является и то, что мы до сих пор ни о чем не говорили с важными игроками в партии – двумя дамами-министрами, одна из которых баллотировалась на место председателя партии всего два года назад (Кадри Симсон и Майлис Репс – прим.ред.). Они до сих пор не высказали своего отношения к происходящему ни публично, ни в личных беседах. Даже на заседании правления партии Майлис Репс не проронила ни слова.

Разногласия в партии зашли настолько далеко, что центристы видят во мне только врага. Мои перспективы в партии весьма туманны.

Предвыборная программа нашего отдельного списка готова. Она состоит из 15 пунктов. Мы подготовили хорошие предложения в отношении малоимущих, детей, вынужденных квартиросъемщиков, ждущих восстановления справедливости. Кстати, нашу попытку внести соответствующие изменения в Закон о реформе собственности не поддержали в Рийгикогу не только коалиционные партнеры, но даже часть центристов!

– В чем конкретно выражается изменение политического курса Центристской партии?

– В половинчатости решений. Это касается обещания центристов ввести ступенчатый подоходный налог, отказаться от электронных выборов, добиться прямых выборов президента, решить проблему серопаспортников и защищать права неграждан, в т.ч. добиться дня них возможности голосовать на выборах в Европарламент. Все решения половинчаты либо обещания вообще не выполнены. Частичность и половинчатость просматривается во всем.

Не стоит забывать и о том, что нас поддерживают те, кто обладает правом голоса только на местных выборах! Я имею в виду серопаспортников и других неграждан. У нас есть перед ними обязательства.

– За неделю тайм-аута, объявленного сегодня на пресс-конференции в отношении создания отдельного списка, Центристская партия вряд ли перепишет свою предвыборную программу. Чем вас «купили»?

– Я хотела бы посмотреть на саму себя в случае, если этого предвыборного союза не родится. Мне самой интересно, что в таком случае будет с моей политической карьерой.

Создание отдельного списка мы не снимаем с повестки дня. Сейчас просто берется тайм-аут на неделю. Мы думаем не только о местных выборах. Темпы выполнения обещаний нас не устраивают. Через два года это перестанет устраивать нашего избирателя.