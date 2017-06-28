Рейн Тоомла: «список Сависаара» окажется в полной изоляции

Яна Тоом отказывается говорить СМИ, в чем суть переговоров между «раскольниками» и ядром партии. Можно на эту тему пофантазировать, но не факт, что фантазии совпадут с реальностью. И все-таки попробуем. Может быть, вопрос в программе партии? Нет, необходимости ее менять никто не отмечает. Может, вопрос в уставе? Но изменение устава означало бы какой-то передел власти между органами партии, а мы не знаем, хочет ли этого хоть кто-то из центристов.

Может, вопрос в том, что можно назвать политикой – в преддверии местных выборов? Это может быть ближе к истине. Конкретная проблема может быть в том, кого и на сколь высокое место в партийных списках поставят – и кто в итоге займет какое место. Я говорю в основном про Таллинн, потому что выборы в Курессааре или Вильянди не настолько серьезны. В Таллинне партийные списки иерархичны, а значит, чем выше твое место в списке, тем больше вероятность, что ты пройдешь в горсобрание. Так что, может быть, центристы спорят о том, как именно составить списки.

Не исключено, что спор и о том, что делать, если центристы победят абсолютно, то есть у них будет в горсобрании большинство, – как распределять должности вице-мэров, например.

Речь может идти даже о том, чтобы что-то изменить в правительстве. Два министра условного «русского крыла», Репинский и Корб, ушли со скандалом, хотя задумка была хорошая – чтобы из пяти центристских министров два были русскими. Может быть, «русское крыло» все-таки хочет быть представленным в правительстве.

Что до рейтинга Центристской партии среди русских избирателей, то Яна Тоом действительно говорила, что он упал, но на самом деле он сильно скачет: сначала упал, потом поднялся снова... Он не падает постоянно. Другое дело, что и центристы, и все остальные партии должны понимать: предпочтения русских избирателей будут меняться. То, что три четверти русских Эстонии поддерживают одну партию, – аномалия, такого быть не должно. Эта ситуация возникла десять лет назад, до того многие русские поддерживали русские партии, реформистов, соцдемов и так далее. Потом случились «бронзовые ночи», и русская поддержка реформистов, соцдемов и IRL катастрофически обрушилась.

Впрочем, недавно была информация о том, что реформистов поддерживают восемь процентов русских. Непонятно, насколько это существенная тенденция, но если вспомнить, что раньше поддержка Партии реформ среди русских была практически на нуле, эта цифра о чем-то да говорит. Так или иначе, если не сегодня, то завтра предпочтения русских все-таки будут меняться. Пока всё останется по-прежнему, но через четыре года на местных выборах картина может быть совсем другой.

Конечно, важную роль играет в нынешней ситуации фигура Сависаара, хотя я уверен, что физически он в переговорах не участвует. Однако, понятно, он в курсе, с ним советуются – и его слово для «русского крыла» значит очень много. Если он скажет, что избирательного союза не будет – или что он в нем не участвует, – союза и не будет.

Если союз будет, причем с Сависааром, союз, скорее всего, преодолеет пятипроцентный барьер и будет представлен в Таллиннском горсобрании. При этом собственно центристы абсолютного большинства не получат, а значит, им придется с кем-то вступать в коалицию. Ближе всего им соцдемы, реформисты тоже недалеко – обе партии либеральны по своей сути. Может возникнуть и коалиция с составом, аналогичным составу коалиции на Тоомпеа.

Что до списка Сависаара, эти люди, скорее всего, окажутся в полной изоляции.