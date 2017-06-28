Инвалиду пришлось по требованию авиакомпании ползком подниматься на борт самолета

Лоукостер Vanilla Air принес извинения 44-летнему инвалиду по имени Хидето Киджима. "Какой бы ни была причина, я чувствовал, будто они не хотели, чтобы я оказался на борту", - рассказал изданию герой резонансной истории.

Киджима совершал перелет из аэропорта Кансай в префектуре Осака до аэропорта Амами в префектуре Кагосима. По прибытии в Амами сотрудники авиакомпании разрешили трем товарищам донести мужчину в инвалидной коляске по трапу до асфальта.

Однако на пути обратно в Осаку, 5 июня, перевозчик сообщил инвалиду, что он не может воспользоваться такой же помощью, чтобы подняться на борт. Представители Vanilla Air пояснили, что передвижение пассажиров в инвалидном кресле во время посадки противоречит правилам компании. В результате у японца не осталось выбора, кроме как подняться по ступенькам трапа ползком, помогая себе руками.

Представитель Vanilla Air сообщил The Japan Times, что компания не может позволить пассажирам подниматься по трапу в инвалидных креслах из соображений безопасности. Чтобы получить такую возможность, необходимо уведомить перевозчика за пять дней до рейса. 14 июня авиакомпания доставила в аэропорт носилки, чтобы теперь помогать инвалидам подниматься на самолет.

После инцидента в Амами Киджима призвал правительства префектур Кагосима и Осака, а также Министерство транспорта Японии приложить усилия, чтобы ни с кем больше не повторилась такая история. Власти немедленно потребовали от Vanilla Air разобраться с этим вопросом, отметил пострадавший. "Vanilla Air также призналась в своей ошибке (по части организации посадки) и приняла конкретные меры", - сказал 44-летний японец.

Киджима возглавляет оборудованный для инвалидов японский центр туризма (Japan Accessible Tourism Center). Эта некоммерческая организация расположена в городе Тойонака в префектуре Осака. Центр предоставляет иностранным туристам с ограниченными возможностями, которые нуждаются в помощи, информацию о путешествиях по Японии.

Киджима за свою жизнь побывал примерно в 160 странах и воспользовался услугами более 200 аэропортов. По его словам, даже в случае отсутствия в воздушных гаванях специального оборудования для людей с ограниченными возможностями оказавшиеся рядом люди помогали ему совершать посадку и высадку.

Когда ему запретили подниматься на борт в коляске, он был удивлен. Японец надеется, что его случай послужит примером, когда будут иметь место подобные формы дискриминации. Киджима напомнил, что в Японии закон о ликвидации дискриминации в отношении инвалидов вступил в силу в апреле прошлого года. "Закон побудил власти и авиакомпании решать подобные проблемы без каких-либо инцидентов", - добавил японец.

Согласно сообщению авиакомпании, теперь во всех ее самолетах установлено оборудование, помогающее людям с ограниченными возможностями подниматься на борт.