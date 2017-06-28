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Главный реформист: Яна Тоом поставила Ратасу ультиматум - Россия или НАТО!

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Rus.Postimees.ee
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Председатель Партии реформ Ханно Певкур. | ФОТО: Sander Ilvest

Именно так трактует сегодняшнюю примирительную пресс-конференцию центристов глава Партии реформ Ханно Певкур.

"Я. Тоом сегодня по существу поставила Ратасу ультиматум: или Россия, или ЕС/НАТО. Правильно ответить надо через несколько секунд, а не недель", - написал Певкур в своем FB (через Твиттер).

Мысль Ханно Певкура./ facebook.com

Комментарии пользователей:

"Ратас не осмелится произнести ответ, выйдет очередная демагогия" (Кальви Адофф);

"От приличной партии такое предложение и исходить не может, ни за секунды, ни за недели" (Юрген Лиги);

"Правильный ответ должен был найти опять же Михаил Корб. Но он по-прежнему в замешательстве" (Евгений Криштафович).

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