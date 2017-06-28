Москвич избил в театре любовника жены, придя на спектакль "Идеальный муж"

Представитель театра подтвердил факт ссоры. По его словам, происшествие на спектакле "никак не отразилось" на представлении и оно прошло "нормально". "Все три персонажа имели билеты, поэтому на полном основании прошли в театр на спектакль… Зачинщик - обманутый муж - был отправлен в отделение полиции", - приводит РИА "Новости" комментарий представителя театра.

По предварительным данным, ревнивый супруг по имени Алексей нашел в сумочке у жены билеты на спектакль в Московском художественном театре имени Чехова, после чего решил проследить, с кем она будет культурно проводить свой досуг.

Москвич купил билет на соседний ряд и увидел благоверную в компании молодого человека. В итоге глава семейства набросился на тайного соперника и стал бить его по голове прямо на глазах у изумленных зрителей.

В ситуацию вмешались охранники театра, которые задержали агрессивного посетителя и сдали его полицейским. Пострадавшему любовнику по имени Александр пришлось обратиться за медицинской помощью.

По данным прессы, жена нападавшего, которую зовут Татьяна, за неделю до происшествия сообщила мужу, что уходит от него.