Новые цены на вывоз мусора в Нарве: либо увеличатся почти на 400%, либо уменьшатся на 40%

В зависимости от объема мусорного мешка или контейнера цена вывоза мусора либо увеличится почти на 400%, либо уменьшится на 40%, пишет rus.err.ee.

Критерием выбора победителя конкурса была наименьшая цена за опустошение контейнеров, которую предложило предприятие OÜ Ekovir.

Цена на вывоз мусора зависит от объема мусорного мешка или контейнера, поэтому, например, одноразовый вывоз 150-литрового мешка с мусором подорожает почти на 400% с нынешних 0,36 евро, до 1,42 евро, а одноразовое опустошение трехкубового контейнера подешевеет почти на 40% с нынешних 9,72 евро до 6 евро.

Подробнее с действующими ценами можно познакомится на сайте фирмы Ekovir, с новыми ценами можно познакомится на сайте Нарвы.