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Изгнанный из сборной российский конькобежец хочет сменить гражданство

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Sports.ee
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Коньки. Иллюстративный снимок. | ФОТО: BRIAN SNYDER/REUTERS

Российский шорт-трекист Дмитрий Мигунов, победитель двух чемпионатов Европы в эстафете и обладатель двух Кубков мира на дистанции 500 метров, хочет сменить спортивное гражданство и начать выступать за другую страну. Об этом сообщил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Перед стартом сезона-2016/17 Мигунов, в то время второй номер национальной команды, был отстранен от выступлений за сборную России. Ему сказали, что состав команды сформирован и дополнительных денег у федерации нет, пишет Newsru.com.

Глава СКР, в свою очередь, заявил, что Мигунов имеет все возможности для того, чтобы принять участие в отборе в сборную.

"Есть такая информация, что Дмитрий обращался в Белоруссию, Польшу, Францию - он ищет страну, где будет выступать. Мигунов имеет полное право получить гражданство другой страны и впоследствии выступать за нее. Вероятно, он считает, что проще попасть в другую сборную. Вместо того чтобы тренироваться и участвовать в отборе, он пытается найти какие-то другие пути. Наверное, ему будет проще попасть в команду страны, где конкуренция в сборной меньше", - цитирует Кравцова ТАСС.

Согласно правилу 109 устава Международного союза конькобежцев (ISU) спортсмен может соревноваться за страну, гражданином которой он является, или в той стране, где проживает как минимум год. Если спортсмен хочет выступать за другую страну, он должен получить разрешение федерации той страны, которую он представлял до этого.

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