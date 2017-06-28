Изгнанный из сборной российский конькобежец хочет сменить гражданство

Перед стартом сезона-2016/17 Мигунов, в то время второй номер национальной команды, был отстранен от выступлений за сборную России. Ему сказали, что состав команды сформирован и дополнительных денег у федерации нет, пишет Newsru.com.

Глава СКР, в свою очередь, заявил, что Мигунов имеет все возможности для того, чтобы принять участие в отборе в сборную.

"Есть такая информация, что Дмитрий обращался в Белоруссию, Польшу, Францию - он ищет страну, где будет выступать. Мигунов имеет полное право получить гражданство другой страны и впоследствии выступать за нее. Вероятно, он считает, что проще попасть в другую сборную. Вместо того чтобы тренироваться и участвовать в отборе, он пытается найти какие-то другие пути. Наверное, ему будет проще попасть в команду страны, где конкуренция в сборной меньше", - цитирует Кравцова ТАСС.

Согласно правилу 109 устава Международного союза конькобежцев (ISU) спортсмен может соревноваться за страну, гражданином которой он является, или в той стране, где проживает как минимум год. Если спортсмен хочет выступать за другую страну, он должен получить разрешение федерации той страны, которую он представлял до этого.