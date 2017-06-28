Кальюлайд: почему мы вообще должны думать об этих избирательных списках?

Думаю, что со мной согласятся многие молодые люди в возрасте до 35 лет, особенно те, кто живут в Пыхья-Таллинн, что нужно создавать лучшее будущее Эстонии.

Если посмотреть на то, что так называемые "взрослые люди" делают в эстонской политике, то хочется задать один единственный вопрос: "Каким образом это касается нас?"

Вопрос состоит не только в том, что стоит об этом думать. Скорее более важно спросить, почему вообще стоит об этом думать.

Проблемы Эстонии связаны с экономикой. Неравенство доходов и зарплат по половому признаку, посредственный уровень услуг, в том числе и здравоохранения. Нам необходимо наладить экономику и привести свое государство в порядок. Это основная цель.

Не просто стараться как можно быстрее ускорить экономический рост. Прошлые времена показали, что экономический рост не может положительно повлиять на всех граждан Эстонии.

Многие молодые люди не видят перспективу в этом государстве. Почему? Все дело в экономике!

С этой точки зрения центристское правительство Юри Ратаса самый лучший вариант для Эстонии.

Еще один пример. Министр экономики Кадри Симсон недавно побывала в Пыхья-Таллинн. Мы посетили район Telliskivi и Balti Manifaktuur, где предприимчивые молодые люди искусства хотят основать международную киностудию. Также вместе с Симсон сходили в BLRT Grupp - промышленный концерн Эстонии, который предоставляет рабочие места тысячам людей.

Министр приехала, чтобы понять, чем занимаются молодые предприимчивые люди, как работает концерн и каким образом наше государство может поддержать эти начинания. Я считаю, что это настоящее проявление государственности.

Что же касается того, как будут в дальнейшем действовать Тоом, Иванова, Сависаар, Лооне и тд - у меня совершенно отсутствует мнение по этому поводу.

Если кто-то желает идти отдельным списком, то до 31 августа нужно будет успеть зарегистрироваться. Выборы пройдут уже 15 октября. Поживем увидим за кого отдадут свои голоса избиратели.

В завершении. Я пришел из предпринимательства. В этой сфере подход к делам отличается от того, как привыкли действовать политики.

Я бы сформулировал свои ожидания от "взрослых" следующим образом:

Если ты уже в политике, тогда делай все возможное, чтобы улучшить положение в нашей стране. Если ты в местной политике, тогда делай все возможное, чтобы улучшить жизнь местной общины.

Заниматься бесконечными вопросами о том, кто в каком списке будет кандидировать просто глупо.

Будет от Центристской партии представлен один или два списка совершенно никак не связано с тем, будем ли мы жить в следующие 5-10 лет лучше.

Поэтому я спрошу еще раз - почему я вообще должен об этом что-либо думать?