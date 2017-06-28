В Кремле отнеслись к продлению санкций ЕС негативно и с сожалением

В Кремле отнеслись к продлению санкций ЕС негативно и с сожалением11
28 июня 2017 г., 18:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле отнеслись к решению Евросоюза продлить режим антироссийских санкций «негативно и с сожалением», передает РИА «Новости».
«Принцип взаимности никто не отменял», — добавил пресс-секретарь.
Совет Европы принял решение продлить санкции против России до 31 января 2018 года. Санкции не были ужесточены, а к существующим ограничениям российская экономика уже адаптировалась, пишет gazeta.ru.