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В Кремле отнеслись к продлению санкций ЕС негативно и с сожалением

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Sergei Gunejev/Sputnik/Scanpix

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле отнеслись к решению Евросоюза продлить режим антироссийских санкций «негативно и с сожалением», передает РИА «Новости».

«Принцип взаимности никто не отменял», — добавил пресс-секретарь.

Совет Европы принял решение продлить санкции против России до 31 января 2018 года. Санкции не были ужесточены, а к существующим ограничениям российская экономика уже адаптировалась, пишет gazeta.ru.

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