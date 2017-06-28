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Кайа Канепи выиграла стартовый матч квалификации Уимблдонского теннисного турнира

Sports.ee
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ФОТО: SUZANNE PLUNKETT/REUTERS

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи (WTA, 544) в стартовом матче квалификации Уимблдонского теннисного турнира взяла верх над 25-летней голландкой Лесли Керкхофе (WTA, 199) - 6:1, 7:5.

Канепи, вернувшаяся в этом месяце в большой теннис после долгого перерыва, уверенно выиграла первую партию, а во втором сете поединок был остановлен из-за дождя при счете 3:2 в пользу голландки.

Перерыв пошел на пользу 32-летней уроженке Хаапсалу, и она сумела переломить ход партии, пишет rus.err.ee.

Чтобы попасть в основную сетку турнира, эстонской теннисистке необходимо выиграть три матча.

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 37) сразу попала в основную сетку.

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