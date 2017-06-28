Эксперимент со светофорами в центре Таллинна может доставить хлопот водителям

Теперь зеленый сигнал светофора загорается для все пешеходов одновременно.

«Поскольку в преддверии Молодежного праздника песни и танца в городе становится становится существенно больше детей, а автомобилей меньше, было решено изменить порядок работы светофоров. Теперь зеленый свет одновременно загорается для всех пешеходов, желающих преодолеть данный перекресток», - сообщил руководитель отдела дорожного движения Транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.

«Пропускная способность перекрестка сократилась на 40 процентов. Теперь мы отслеживаем, как сильно изменится ситуация на дорогах. Если нагрузка возрастет, то, очевидно, мы вернем прежний режим работы светофоров», - добавил он.

Изначально планировалось, что новый режим работы светофоров будет использоваться до той поры, пока не возникнут какие-либо сложности. «Прошло 48 часов, но серьезных проблем не наблюдалось» , - поведал Рюйтельмаа.