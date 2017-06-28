Видео: в Барселоне дебютировал компактный кроссовер Seat Arona

Seat Arona, названный так в честь муниципалитета на острове Тенерифе, построен на платформе MQB A0, которая также используется на представленных ранее хэтчбеках Volkswagen Polo и Seat Ibiza. При этом Arona на 79 мм длиннее и на 99 мм выше "Ибицы", отмечает Autocar .

Дизайн кроссовера выполнен в стилистике более крупной модели - Seat Ateca , представленной в прошлом году, пишет Newsru.com.

Новая модель получит только передний привод и будет предлагаться с пятью вариантами турбированных моторов - тремя бензиновыми (94-сильным 1.0 с пятиступенчатой "механикой", 115-сильным 1.0 с шестиступенчатой "механикой" или семидиапазонным "роботом" DSG, а также 150-сильным 1.5 с шестиступенчатой "механикой") и двумя дизельными (1.6 мощностью 95 или 115 л. с.). Кроме того, в будущем ожидается появление "заряженной" версии Cupra с 200-сильным мотором 2.0, передает "Коммерсант" .

В оснащение Seat Arona вошли адаптивный круиз-контроль, система распознавания усталости водителя, ассистент помощи при парковке, мультимедиа с поддержкой смартфонов на iOS и Android, а также другие системы активной безопасности и комфорта. Клиенты смогут выбирать из 68 возможных цветовых комбинаций для кузова и крыши.