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Видео: в Барселоне дебютировал компактный кроссовер Seat Arona

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: ALBERT GEA/REUTERS

Испанская компания Seat показала на специальном мероприятии в Барселоне компактный кроссовер Arona, который должен стать конкурентом для Nissan Juke, Peugeot 2008, Renault Captur и Vauxhall Mokka X. Премьера новинки также состоится в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте.

Seat Arona, названный так в честь муниципалитета на острове Тенерифе, построен на платформе MQB A0, которая также используется на представленных ранее хэтчбеках Volkswagen Polo и Seat Ibiza. При этом Arona на 79 мм длиннее и на 99 мм выше "Ибицы", отмечает Autocar.

Дизайн кроссовера выполнен в стилистике более крупной модели - Seat Ateca, представленной в прошлом году, пишет Newsru.com.

Новая модель получит только передний привод и будет предлагаться с пятью вариантами турбированных моторов - тремя бензиновыми (94-сильным 1.0 с пятиступенчатой "механикой", 115-сильным 1.0 с шестиступенчатой "механикой" или семидиапазонным "роботом" DSG, а также 150-сильным 1.5 с шестиступенчатой "механикой") и двумя дизельными (1.6 мощностью 95 или 115 л. с.). Кроме того, в будущем ожидается появление "заряженной" версии Cupra с 200-сильным мотором 2.0, передает "Коммерсант".

В оснащение Seat Arona вошли адаптивный круиз-контроль, система распознавания усталости водителя, ассистент помощи при парковке, мультимедиа с поддержкой смартфонов на iOS и Android, а также другие системы активной безопасности и комфорта. Клиенты смогут выбирать из 68 возможных цветовых комбинаций для кузова и крыши.

Как уточняет Whatcar?, в продажу автомобиль поступит в декабре этого года и будет стоить около 16-17 тысяч евро.

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