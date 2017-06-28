Ричард Макларен сообщил о 155 подозрительных допинг-пробах футболистов РФ

"Есть также 155 образцов, которые ожидают изучения, данные об этом есть у WADA, ФИФА также поставлено в известность", - цитирует "Интерфакс" заявление Макларена в интервью немецкому телеканалу ARD.

Макларен предполагает, что эти пробы подверглись манипуляциям, либо содержат образцы мочи, в которых есть допинг. У него также есть информация, что один образец под номером 387829, возможно, пытались заменить, пишет Newsru.com.

Ранее телеканал ARD продемонстрировал несколько серий документальной эпопеи о допинге в российском спорте, содержащей данные журналистского расследования Хайо Зеппельта. Факты, изложенные в фильме, послужили поводом для расследований многочисленных комиссий и в итоге привели к отстранению целого ряда спортсменов РФ и дисквалификации отечественных федераций.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил в минувший понедельник, что информация о допинге у сборной России по футболу на ЧМ-2014 не имеет под собой оснований.

"Странно, что эта информация проявилась сейчас. Совершенно ясно, что это придуманная новость. Мы получили четкий ответ от ФИФА: игроки прошли тесты до матча и после. Все результаты были отрицательные. Большинство наших футболистов играют в еврокубках, поэтому постоянно проверяются. За последние годы не было ни одного случая допинга в нашем футболе. Было очень странно прочитать такие новости", - сказал Сорокин, призвав обсуждать только факты, а не голословные домыслы.