В четверг жители Ласнамяэ останутся без горячей воды

Предприятие Utilitas сообщило, что работы начнут в 8:30, а закончат не позднее 16:30.

Ограничений дорожного движения в связи с ремонтными работами не будет, пишет rus.err.ee.

Предприятие Utilitas сообщило о нарушении снабжения горячей водой владельцам домов. Информацию об отключениях можно найти на сайте Utilitas или узнать, позвонив по инфотелефону города Таллинна 1345.