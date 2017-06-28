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В четверг жители Ласнамяэ останутся без горячей воды

Rus.Postimees.ee
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Ремонт теплотрассы. Иллюстративное фото. | ФОТО: Евгений Капов

В четверг, 29 июня, в связи с ремонтом теплотрассы между улицами Махтра, Раадику и Петербургским шоссе в столичном районе Ласнамяэ будет нарушена подача горячей воды.

Предприятие Utilitas сообщило, что работы начнут в 8:30, а закончат не позднее 16:30.

Ограничений дорожного движения в связи с ремонтными работами не будет, пишет rus.err.ee.

Предприятие Utilitas сообщило о нарушении снабжения горячей водой владельцам домов. Информацию об отключениях можно найти на сайте Utilitas или узнать, позвонив по инфотелефону города Таллинна 1345.

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