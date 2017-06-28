Президент Кальюлайд не поддерживает изменение порядка выборов главы государства

"Предложенный нашей конституцией баланс прекрасно у нас работает. Эстония независима, экономически развита и демократична, подобно другим светским государствам это свободное государство. Наши граждане этого хотели, и нашим основным законом определена избирательная система, в том числе и система выборов Рийгикогу и президента", - сказала Кальюлайд в своей речи.

"Мы все были свободны в своих мыслях и остаемся свободными. Почему должна появиться причина, чтобы менять работающий баланс и то, что хорошо действует?" - спросила президент.

"В то же время важно, если обратиться к лучшему в истории, временами приходится учиться на экскурсах. В интересах стабильности демократии требуются конституционные меры защиты принципов разделения власти и баланса разнополярности, которые действительно исключали бы единоличное принятие решений и удерживали страну на пути демократии. Читая стенограмму Конституционной Ассамблеи, можно физически ощутить ту боль, память нашего народа о событиях 1940 года и то безгласное подчинение. Такое не должно никогда повториться – основной закон защищает нас от этого", - указала президент.

Широкое обсуждение возможности изменения действующего порядка выборов президента началось прошлой осенью, когда в трех турах выборов в Рийгикогу и двух турах в коллегии выборщиков не могли выбрать нового президента, и Керсти Кальюлайд была избрана, только когда процедура выборов возвратилась в парламент.

В среду в Рийгикогу состоялось торжественное заседание Рийгикогу в честь 25-й годовщины со дня референдума по Конституции, перед собравшимися выступили вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа, президент страны Керсти Кальюлайд и председатель Конституционной Ассамблеи Тыну Антон.