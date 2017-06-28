Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

СМИ: Италия пригрозила закрыть свои порты для перевозящих мигрантов судов

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Мигранты, прибывшие на греческий остров Лесбос. | ФОТО: AP/SCANPIX

Италия пригрозила запретить иностранным судам, перевозящим мигрантов, вход в свои порты в Средиземном море, чтобы ужесточить миграционную политику из-за большого количества беженцев, прибывших в последние дни. Об этом пишет газета The Financial Times.

По словам представителя Италии в ЕС Маурицио Массари, ситуация в стране стала настолько серьезной, что ей теперь необходима помощь других стран-членов ЕС.

«Неприемлемо, что все суда, совершающие поисково-спасательные операции в Средиземном море, имеют доступ к портам Италии. Мы можем запретить вход судам, которые не ходят под итальянским флагом или не входят в состав миссии ЕС», — отметил чиновник.

Издание пишет, что с начала этого года в Италию прибыли почти 73 тыс. мигрантов, что на 14% больше, чем за подобный период в 2016 году. По предварительным подсчетам, еще 10 тыс. мигрантов, спасенных в акватории Средиземного моря, находят в пути в страну, пишет gazeta.ru.

Отмечается, что, если Италия выполнит свои угрозы, это повлияет на работу нескольких неправительственных организаций и неитальянских торговых судов, осуществляющих спасательные операции в Средиземном море.

Наверх