СМИ: Италия пригрозила закрыть свои порты для перевозящих мигрантов судов

По словам представителя Италии в ЕС Маурицио Массари, ситуация в стране стала настолько серьезной, что ей теперь необходима помощь других стран-членов ЕС.

«Неприемлемо, что все суда, совершающие поисково-спасательные операции в Средиземном море, имеют доступ к портам Италии. Мы можем запретить вход судам, которые не ходят под итальянским флагом или не входят в состав миссии ЕС», — отметил чиновник.

Издание пишет, что с начала этого года в Италию прибыли почти 73 тыс. мигрантов, что на 14% больше, чем за подобный период в 2016 году. По предварительным подсчетам, еще 10 тыс. мигрантов, спасенных в акватории Средиземного моря, находят в пути в страну, пишет gazeta.ru.

Отмечается, что, если Италия выполнит свои угрозы, это повлияет на работу нескольких неправительственных организаций и неитальянских торговых судов, осуществляющих спасательные операции в Средиземном море.