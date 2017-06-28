Путин: иностранные спецслужбы пытаются влиять на процессы внутри России

Об этом он сказал в ходе своего визита в штаб-квартиру Службы внешней разведки, чтобы поздравить офицеров СВР с 95-летием нелегальной разведки, пишет gazeta.ru.

«Проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране. В целом очевидна растущая активность зарубежных спецслужб, направленная против России и наших союзников», — сказал Путин.

По его словам, в ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России.

Также Путин добавил, что ряд зарубежных спецслужб напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки для дестабилизации регионов вблизи российских границ.

«Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», — сказал Путин.

Кроме того, Путин заявил, что результативная работа Службы внешней разведки является одной из гарантий суверенитета России, и она будет наращивать свои возможности.