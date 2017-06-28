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Опасные игры: спиннер серьезно поранил маленького мальчика

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Facebook/John Harris

Игры с популярной среди детей игрушкой спиннер (оригинальное название fidget spinner) зачастую заканчиваются различными травмами.

Поскольку не все спиннеры отвечают требованиям безопасности, получить травму - проще простого.

Так и произошло с сыном Джона Харриса, сын которого получил серьезное рассечение лица, когда играл со спиннером. Игрушка взорвалась у него в руках, когда они с отцом пытались раскрутить ее с помощью воздушного насоса высокого давления. Мальчику наложили 30 швов.

Foto: Facebook/John Harris

«Я решил поделиться своим опытом, чтобы предостеречь окружающих от совершения подобных ошибок. Мой ребенок чуть не лишился глаза», - сообщил Харрис в Facebook.

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