Полиция расследует обстоятельства смерти женщины, обнаруженной в одной из квартир Нымме

На теле доставленной в больницу женщины были обнаружены следы побоев.

16 июня в полицию поступило сообщение о том, что в столичном районе Нымме в расположенной на улице Пяэскюла квартире 43-летней женщине были нанесены тяжелые физические травмы.

Скорая помощь оставила пострадавшую в больницу, где она днем позже скончалась.

«По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, поэтому невозможно предоставить какую-либо дополнительную информацию», - сообщила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава.

Похороны погибшей состоятся в эту субботу в Таллине.