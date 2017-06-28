Полиция расследует обстоятельства смерти женщины, обнаруженной в одной из квартир Нымме
28 июня 2017 г., 21:31
Полиция расследует обстоятельства насильственной смерти женщины 1974 года рождения, которую в середине июня обнаружили в одной из квартир в столичном районе Нымме, пишет Postimees.
На теле доставленной в больницу женщины были обнаружены следы побоев.
16 июня в полицию поступило сообщение о том, что в столичном районе Нымме в расположенной на улице Пяэскюла квартире 43-летней женщине были нанесены тяжелые физические травмы.
Скорая помощь оставила пострадавшую в больницу, где она днем позже скончалась.
«По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, поэтому невозможно предоставить какую-либо дополнительную информацию», - сообщила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава.
Похороны погибшей состоятся в эту субботу в Таллине.