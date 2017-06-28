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Полиция расследует обстоятельства смерти женщины, обнаруженной в одной из квартир Нымме

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht

Полиция расследует обстоятельства насильственной смерти женщины 1974 года рождения, которую в середине июня обнаружили в одной из квартир в столичном районе Нымме, пишет Postimees.

На теле доставленной в больницу женщины были обнаружены следы побоев.

16 июня в полицию поступило сообщение о том, что в столичном районе Нымме в расположенной на улице Пяэскюла квартире 43-летней женщине были нанесены тяжелые физические травмы.

Скорая помощь оставила пострадавшую в больницу, где она днем позже скончалась.

«По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, поэтому невозможно предоставить какую-либо дополнительную информацию», - сообщила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава.

Похороны погибшей состоятся в эту субботу в Таллине.

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