Дом, где прошло детство мегазвезды, ищет нового владельца
29 июня 2017 г., 14:03
Интересно, как будет себя чувствовать новый собственник в доме, где прошло детство Луизы Чикконе, известной всему миру под своим вторым именем, которое многие считают громким псевдонимом?
Детство Мадонны прошло в городке Рочестер Хилл в штате Мичиган. Сейчас дом, где она жила ребенком, продается за 479 000 долларов.
Фото: www.today.com
В доме площадью 250 м2 пять спален, три ванных. Участок тоже немаленький и хорошо ухоженный.
Фото: www.today.com
Внутри дом хорошо отремонтирован. Внимание привлекают полы из натурального дерева, стены и мебель белого цвета и много дневного света, проникающего через большие окна.
Фото: www.today.com
Подробная информация и другие фото находятся ЗДЕСЬ.