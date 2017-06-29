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Дом, где прошло детство мегазвезды, ищет нового владельца

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.today.com

Интересно, как будет себя чувствовать новый собственник в доме, где прошло детство Луизы Чикконе, известной всему миру под своим вторым именем, которое многие считают громким псевдонимом?

Детство Мадонны прошло в городке Рочестер Хилл в штате Мичиган. Сейчас дом, где она жила ребенком, продается за 479 000 долларов.

Фото: www.today.com

В доме площадью 250 м2 пять спален, три ванных. Участок тоже немаленький и хорошо ухоженный.

Фото: www.today.com

Внутри дом хорошо отремонтирован. Внимание привлекают полы из натурального дерева, стены и мебель белого цвета и много дневного света, проникающего через большие окна.

Фото: www.today.com

Подробная информация и другие фото находятся ЗДЕСЬ.

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