Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

На что нужно обратить внимание перед покупкой обоев?

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Рулон обоев. | ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Прежде, чем покупать обои с приглянувшимся рисунком, подумайте, подходят ли они для вашей комнаты. Может быть, лучше вообще обойтись покраской, советует Kodu, ссылаясь на рекомендации Architectural Digest.

Форма комнаты

Если комната неправильной формы или в ней много углов, учтите, что обои будет клеить трудно. «Если в комнате много дверей и окон, не стоит мучиться с обоями, а лучше покрасить стены», - советует дизайнер Мелисса Уорнер-Ротблюм.

Размер стен

Экономический аспект: чем больше комната, тем больше понадобится обоев, а значит, затраты будут немаленькими, ведь высококачественные обои, как правило, дороги. Kodu просит хорошенько подумать, так ли уж нужны вам эти несчастные обои или лучше обойтись покраской? А если уж любовь к обоям необорима, поклейте их в прихожей - она, как никак, меньше будет.

Стоит поклеить обои только на одну стену. Фото: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES

Какой рисунок выбрать

Но если вы все-таки решили, что обои - это правильный выбор, задумайтесь о дизайне. Если вам нравится крупный и агрессивный рисунок, оклейте такими обоями одну стену. Если же предстоит оклеить всю комнату, предпочтите мелкий рисунок.

Обои в детской

Обоев с детским рисунком - великое множество: зверюшки, шарики, машинки! Но далеко не все можно мыть. Между прочим, даже моющиеся обои трудно отчистить от рисунков фломастером! Гораздо практичнее в детской крашеные стены.

Обои с рисунком. Фото: ELMO RIIG/SAKALA

Наверх