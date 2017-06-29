На что нужно обратить внимание перед покупкой обоев?

Прежде, чем покупать обои с приглянувшимся рисунком, подумайте, подходят ли они для вашей комнаты. Может быть, лучше вообще обойтись покраской, советует Kodu, ссылаясь на рекомендации Architectural Digest.
Форма комнаты
Если комната неправильной формы или в ней много углов, учтите, что обои будет клеить трудно. «Если в комнате много дверей и окон, не стоит мучиться с обоями, а лучше покрасить стены», - советует дизайнер Мелисса Уорнер-Ротблюм.
Размер стен
Экономический аспект: чем больше комната, тем больше понадобится обоев, а значит, затраты будут немаленькими, ведь высококачественные обои, как правило, дороги. Kodu просит хорошенько подумать, так ли уж нужны вам эти несчастные обои или лучше обойтись покраской? А если уж любовь к обоям необорима, поклейте их в прихожей - она, как никак, меньше будет.
Стоит поклеить обои только на одну стену. Фото: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES
Какой рисунок выбрать
Но если вы все-таки решили, что обои - это правильный выбор, задумайтесь о дизайне. Если вам нравится крупный и агрессивный рисунок, оклейте такими обоями одну стену. Если же предстоит оклеить всю комнату, предпочтите мелкий рисунок.
Обои в детской
Обоев с детским рисунком - великое множество: зверюшки, шарики, машинки! Но далеко не все можно мыть. Между прочим, даже моющиеся обои трудно отчистить от рисунков фломастером! Гораздо практичнее в детской крашеные стены.
Обои с рисунком. Фото: ELMO RIIG/SAKALA